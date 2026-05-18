Filonun kriz masası tarafından yapılan açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu’na el konulması için orduya yetki verdiği yönündeki iddiaların ardından geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre Netanyahu’nun bugün bir güvenlik toplantısı gerçekleştireceği, toplantıda ise Küresel Sumud Filosu’na yönelik olası müdahalenin gündeme alınacağı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Tel Aviv yönetiminin, Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasının aşılmasına “izin verilmeyeceği” ifade edildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlere rotalarını değiştirerek geri dönmeleri çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye temel insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı.