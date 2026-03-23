Haribo’nun yumuşak şeker pazarındaki faaliyetleri, Rekabet Kurumu tarafından mercek altına alındı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, atıştırmalık ürünler sektörünün önde gelen markalarından Haribo hakkında rekabet ihlali iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Yüksek pazar payıyla lider konumda bulunan şirket hakkında yürütülen ön araştırmada, rakiplerin pazardan dışlanmasına yol açabilecek eylemlere ilişkin ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
DETAYLİ İNCELENECEK
Açıklamada, söz konusu bulgular doğrultusunda Haribo hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında şirketin rekabet kurallarını ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.