ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. İki saldırgan tarafından gerçekleştirildiği belirtilen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Cami ve çevresi güvenlik amacıyla kordon altına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırı sırasında camide ve merkeze bağlı okulda bulunan çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Kaynaklara göre güvenlik güçleri, saldırıya müdahale sırasında iki şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Merkezde bulunan okulun tahliye edildiği, çok sayıda çocuğun güvenli şekilde bölgeden çıkarıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı “korkunç bir durum” olarak değerlendirdi.

Öte yandan San Diego'daki Sharp Memorial Hastanesi'nden bir yetkili, yaralıların hastaneye kabul edildiğini belirtti. Sharp Memorial Hastanesi Sözcüsü Alicia Cook, "Acil durum prosedürlerimiz devreye sokuldu ve olaya müdahale etmek için San Diego yetkilileri ve diğer kaynaklarla koordinasyon içindeyiz" dedi.