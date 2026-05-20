Altındaki geri çekilmenin temel nedeninin “nakde geçiş eğilimi” olduğunu belirten Ergezen, özellikle savaş dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşü dahi satarak nakit pozisyonuna geçtiğini ifade etti. Kredili işlemlerin kapanması ve yatırımcılara yapılan teminat tamamlama çağrılarının da satış baskısını artırdığını söyledi.

ENFLASYON, FED VE GÜÇLENEN DOLAR KISKACI

Jeopolitik risklerin piyasaları doğrudan etkilediğini belirten Ergezen, savaşın nasıl sonuçlanacağının bilinmemesinin yatırımcıyı temkinli davranmaya ittiğini kaydetti.

Bu süreçte özellikle ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin kritik olduğuna dikkat çeken uzman isim, bunun merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesine hatta yeni faiz artışı ihtimalinin konuşulmasına neden olduğunu ifade etti.

Ergezen’e göre yüksek faiz beklentisi dolar endeksini güçlendiriyor, bu durum da altın dahil tüm varlık fiyatlarında satış baskısı oluşturuyor.

Uzman isim açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Son dönemde bir miktar alıcıların geldiğini görmüştük. Fakat yeniden özellikle ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden sonra yeniden İran'a yönelik açıklamaları, yeniden savaşın başlayabileceğine yönelik endişeler burada o saydığım sebeplerden dolayı altın tarafında baskının artmasına yol açıyor"

KRİTİK SEVİYEYİ AÇIKLADI: “4500-4550 BANDI ÇOK ÖNEMLİ”

Uzman Zafer Ergezen, altın fiyatlarında yönü tayin edecek kritik teknik seviyeleri paylaştı:

"Şu anda 4550- 4500/450 dolar bandı önemli. Bu bandın üzerinde kalmaya çalışıyor, tutunmaya çalışıyor. Eğer bu bandın üzerinde kalabilirse yeniden yukarı yönlü eğilimi görebiliriz.

Fakat şu anda bir şey söylemek zor. Çünkü bütün her şey altın tarafındaki beklentiler maalesef savaşla ilgili beklentilerle paralel hareket etmekte.

Oradan gelecek açıklamalar önemli ama teknik anlamda 4450/ 550 bandı önemli. Eğer bunun altında kapanışlar görürsek burada 4400 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali artmakta diyebilirim"

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ergezen, yatırımcıların mevcut pozisyonlarına göre şu stratejileri izlemesini öneriyor:

"Elinizde halihazırda altın bulunuyorsa, bu seviyelerden satış yapmak mantıklı görünmüyor. Zaten çok önemli destek seviyelerine gelinmiş durumda ve altındaki risk marjı olan 4400 seviyesi oldukça yakın. Özellikle orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysanız, panik yapmadan eldeki altını tutmaya devam etmek en doğrusudur.

Açıkçası kısa vadeliyiz, çok kısa vadeli yatırımcıysak da buralar dediğim gibi destek seviyesi; 4500- 550 bandı destek seviyesi. Buranın altındaki risk şu anda 4400 seviyesi olarak gözüküyor.

4500'ün altındaki kapanışlar çok kısa vadeli bakan yatırımcılar için belki satıp 4400'leri bekleme; eğer 4500- 550 bandının üzerine çıkarsa yeniden almak için denenebilir.

Elimde nakit varsa altın alır mıyım? Şu anda baktığımız zaman enflasyonun yüksek gerçekleşmeye başladığını söyledik. Savaş devam ettikçe buradaki risk artıyor. Buradaki riskin en büyük sorunu faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı endişesi.

Hatta belki de faizler artacak. Böyle bir ortamda dolar endeksi güçlü kalacağı için ons tarafında savaş bittikten sonra bir toparlanma görsek bile ben kalıcı bir yükseliş başlamasını çok fazla beklemiyorum.

İşte 5000- 5200 dolar bandına doğru bir hareket olabilir. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Alternatif getiriler bu sene altın ve gümüşe göre daha yüksek olabilir.

"ELİMDE NAKİT VARSA ALTIN ALMAM"

O yüzden de ben elimde nakit varsa şu anda kenarda izlemeyi, savaş bitinceye kadar beklemeyi tercih ederim. Bir miktar özellikle Borsa İstanbul tarafında belki eğer çok savaş nedeniyle düşüşler geri çekilmeler olursa burada yavaş yavaş pozisyonlanmalar denilebilir.

Nakit ve mevduat şu anda ama savaş devam eden süreçte tüm yatırımcılar tarafından en tercih edilen nokta gibi durmakta.

Çok kısa özetle şöyle diyebiliriz. Elinde altın olanlar şu anda satmasın biraz daha yükselmesini bekleyebilir. Elinde nakit olanlar da uzun vadede yüksek kar için altını tercih etmek etmektense farklı alternatifler önersin"

“PANİK YAPMAYIN” UYARISI

Açıklamalarının sonunda yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Ergezen, savaş ortamında piyasa yönünün çok hızlı değişebileceğini belirtti. Çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde sert satış dalgalarının yaşanabileceğini söyleyen uzman isim, olası bir anlaşma durumunda ise piyasaların hızla yukarı dönebileceğini ifade etti.

Bu nedenle yatırımcıların sakin kalması gerektiğini vurgulayan Ergezen, yatırım yapılan enstrümanın hangi amaçla alındığının bilinmesinin önemine dikkat çekerek, panik ve ani kararların zarar riskini artırdığını söyledi.