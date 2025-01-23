ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşma yaptı. Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama çabalarımızın devam ettiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese değinerek, "Göreve gelmeden önce ekibim Orta Doğu'da biz olmasak gerçekleşmeyecek bir ateşkes anlaşmasını müzakere etti" ifadelerini kullandı. NATO ülkelerine de seslenen Trump, "Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğim, bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi" açıklamasını yaptı.

Trump ayrıca, "Avrupa Birliği, ABD'ye çok kötü davranıyor" dedi.

GÜVENLİK KORUMASINI KALDIRDI

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem beraber çalıştığı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırdı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, bazı eski diplomatların korumalarının görevine son verdi. Trump, aralarında eski Dışişleri Bakanı Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da olduğu çok sayıda eski diplomatın görevlerinden dolayı kendilerine tanınan güvenlik koruma haklarını kaldırdı.

Haberde, halen İran tehdidine maruz oldukları iddia edilen kişilere sağlanan güvenlik korumalarının kaldırılmasının şaşkınlık yarattığı belirtildi. Öte yandan Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını 21 Ocak'ta kaldırmış, konuyla ilgili açıklamasında da Bolton'ın yeterince bu koruma hakkından yararlandığını savunmuştu.