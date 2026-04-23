Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini güçlendirirken, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu durum "güvenli liman" olarak bilinen altına olan talebi zayıflattı.

ENFLASYON-FAİZ DÖNGÜSÜ

Artan petrol fiyatları, taşımacılık ve üretim maliyetlerini yükselterek enflasyonu tetikleyebiliyor. Bu durum, merkez bankalarının faizleri yüksek tutma ihtimalini güçlendiriyor.

Güçlü ABD ekonomik verileriyle doların değer kazanması da altını diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha maliyetli hale getirerek baskıyı artırdı.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlik, savaşın sona erip ermeyeceği konusu altın fiyatlarında baskıya neden oldu. Geçtiğimiz hafta 7 bin liranın üzerine çıkan altın, bu gelişmelerle birlikte sert düştü.

Ateşkes haberleriyle herkes altının yükseleceğini düşünürken, altının gram fiyatı spot piyasada bugün 6.779 liraya kadar geriledi. Ons altın ise 4.692 dolara kadar indi.