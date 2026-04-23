Diyarbakır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, renkli görüntülere de sahne oldu. Yenişehir ilçesinde valilik binası önünde gerçekleştirilen törenlerde, henüz 6 yaşında olan İbrahim Efe Irmak isimli çocuk, elindeki fotoğraf makinesiyle adeta profesyonel bir gazeteci gibi görev yaptı.

Kutlama alanında gazetecilerle birlikte hareket eden minik İbrahim Efe, boynuna astığı fotoğraf makinesiyle tören boyunca sahnedeki etkinlikleri, protokol üyelerini ve vatandaşların coşkulu anlarını fotoğrafladı. Protokol üyeleri de İbrahim Efe’nin çalışmasına kayıtsız kalmayarak kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.