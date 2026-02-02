ABD basınına göre, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin olası nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul'da buluşması bekleniyor.

MASA İSTANBUL'DA KURULUYOR

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye, Mısır ve Katar'ın girişimleri sonucu tarafların Türkiye’de bir araya geleceği öne sürüldü. ABD basını, adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile muhtemel bir nükleer anlaşmayı görüşmek için cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği iddia edildi.

Adı açıklanmayan başka bir yetkili ise, söz konusu görüşmenin "en iyi senaryo" olduğunu ancak görüşme gerçekleşene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını belirtti.

12 GÜN SAVAŞI SONRASI İLK GÖRÜŞME

Söz konusu görüşme, gerçekleşmesi halinde İsrail-İran arasındaki 12 Gün Savaşı’nın ardından ilk görüşme olacak.

Öte yandan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Witkoff'un bugün İsrail’e geleceğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini söyledi. İsrailli yetkili, görüşmenin Netanyahu'nun talebi üzerine yapıldığını belirtti.

Witkoff, İsrail’in ardından çarşamba ve perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile üçlü barış görüşmeleri için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gidecek.