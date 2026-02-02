Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında önemli bir müjdeyi de duyurdu.

"100 MİLYAR LİRA BÜYÜKLÜĞÜNDE DESTEK PAKETİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak üretenin, ihraç edenin, istihdam sağlayanın yanındayız. İmalat sanayimizi desteklemeye devam ediyoruz. İmalat sanayi işletmelerimiz için yeni müjde paylaşmak istiyorum.

100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak.

İstihdam yoğunlukları ile orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip destekler sunacağız. KOBİ'lerimiz temiant sorunu yaşamadan bu kredi imkanına ulaşabilecek. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığı ile 10 puan indirim sağlayacağız. Yeni kredimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmasında ülke ve bölge gündeminde yaşanan son gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamarında şunları kaydetti:

"YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarılı yılı 'bayrak sevgisi' ile başladı. Yeni eğitim öğretim dönemimizin hem evlatlarımız, hem eğitim camiamız, hem de ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Değerli arkadaşlar, göreve gelirken ülkemizi her alanda kalkındıracağımızı, yurdumuzu daha emniyetli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha payidar hale getireceğimizi, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik.



Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'ın dostum 23 yıldır milletimize olan aşkımıza sadık kalıyoruz. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. 23 yıldır aşkla koşuyor, aşkla koşan yorulmaz diyoruz.

"ANA MUHALEFET GİBİ EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ EYLEMDEYKEN TROPİK ADALARDA KEYİF YAPMADIK"Ana muhalefet partisi gibi atamın izindeyim deyip, yılın tamamında izin yapanlardan, maaşını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken, tropik adalarında keyif çatanlardan değiliz.



İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa ihya etmenin, millete hizmet meşalesini daha da yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz. Son kabine toplantımızdan bu yana millete ve memlekete hizmet yolunda çalışmalarımızı sivil bir coşkuyla devam ettirdik.

SURİYE VE İRAN'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ederken içeride de esas siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük. Bugünkü toplantımızda alınan kararlara geçmeden evvel, bu çalışmaları sizlerle ve milletimizle kısaca paylaşmak istiyorum.



Değerli arkadaşlar, 20 Ocak'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleriyle yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri'ni sahiplerine takdim ettik. Ortaya koydukları seçkin eserlerle kültür ve sanat mirasımızı yarınlara taşıyan ödül sahibi 10 usta ismi ve 3 kuruluşumuzu bir kez daha şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.



Türkiye'nin dış politikasında Türk Dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Türk Dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özbekistanla ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda 3 kat artırdık. Özbekistan asrın felaketini yaşadığımız günlerde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi.

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI UZUNLUPUNU 30 BİN 49 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Göreve geldiğimizde bölünmüş yol ağımız sadece 6 bin 101 kilometreydi. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye çıkardık.



Başka bahane bulamadıkları için bu yatırımlara karşı çıkan hizmet ve eser düşmanı zihniyete rağmen bunu yaptık. Bölünmüş yol yatırımlarımız ekonomik fayda sağlıyor.



Karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Yol kusurlu kazalar neredeyse sıfıra indi. Her alanda olduğu gibi ulaştırmada da hedeflerimiz büyük. 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız bölünmüş yollarımızı. Biz milletimiz için yapmaya devam edeceğiz.

"TURİZMİ 2025 YILINDA REKOR İLE TAMAMLADIK"

Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. Turizm gelirimiz yüzde 6,8'lik artışla 62,2 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 5,2 artarak rekor kırdı. Turizm rakamlarımızın hayırlı olmasını dilerim. Hedefimiz 68 milyar dolar gelecek sene turizm geliri elde etmek.



Merkez Bankamızın rezervleri artmaya devam ediyor. 215,6 milyar dolara çıktı rezervlerimiz. Bunlar hepimizi umutlandıran, heyecanlandıran gelişmeler. Çok daha iyi yerlere geleceğiz.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Suriye 911 kilometre ile kara sınırlarımızın en uzun olduğu komşumuz. Suriye çok köklü bağlara sahip olduğumuz ülkedir. Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niçin yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri anlayamadı. 'Ortadoğu bataklığı' dediler. 13,5 yıl boyunca Suriye'deki gelişmeleri okuyamayanlar bugün yine buna devam ediyorlar. Bu ülkede ne olup bittiğinin farkında bile değiller.



Başta ana muhalefet olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideolojik olarak bakanlar bu kardeşlik sınavından sıfır çekti. Bu mesele üzerinden siyasi prim hesabı yapanlar sınıfta kaldı. Gerilimin düşmesi için Türkiye elinden geleni yapıyorken, kürt düşmanı gibi son derece çirkince iftiralar atıyorlar.



Biz bölgemizde toplumlararası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde çatışma varsa biz güvende olamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil, Arap, Kürt, Hristiyan farketmeksizin Suriye halkının huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz. Tüm çatışma bölgelerinde bunu istiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti eden her adım bizim için makuldür.