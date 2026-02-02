Ocak ayına yönelik güvenlik değerlendirmelerinin ele alındığı toplantıda, ilçede huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Jandarma sorumluluk bölgesindeki mevcut durum, alınan tedbirler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

Toplantının ardından Kaymakam Eren Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ocak 2026 Aylık Değerlendirme Toplantısını Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Halkımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için 7/24 görevinin başında olan kıymetli mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.”

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: BÜLTEN