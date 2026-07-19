UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe’de, teknik heyet ve yönetim kadro planlaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KARTAL RAPORUNU YÖNETİME SUNACAK

Beinsports'un haberine göre; Teknik Direktör İsmail Kartal, kadroya ilişkin ayrıntılı raporunu Gornik Zabrze ile oynanacak iki karşılaşmanın ardından yönetime sunacak. Sarı-lacivertli yönetimin, bu rapor doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncular ve yapılacak yeni transferlerle ilgili kararlarını netleştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin 10+4 yabancı kuralı kapsamında 23 yaş üstü 17 yabancı oyuncusunun bulunduğu, yeni transferlere yer açılabilmesi için en az 7 futbolcuyla yolların ayrılması gerektiği belirtildi.

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER NETLEŞİYOR

UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat’ın takımdan ayrılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye katılan Anthony Musaba için İngiltere’den 10 milyon avronun üzerinde teklifler geldiği iddia edildi. Yönetimin, kulübe önemli bir bonservis geliri sağlayabilecek teklifler karşısında oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği aktarıldı.

EDERSON'A JUVENTUS İLGİSİ

Fred, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca, Ederson ve Nelson Semedo'nun geleceğinin ise henüz netleşmediği aktarıldı. Ederson'a Juventus'un ilgi gösterdiği, Fred için Brezilya'dan teklifler bulunduğu ve yüksek maaş maliyeti nedeniyle bazı futbolcuların durumunun yönetim tarafından değerlendirileceği belirtildi.

KANTE İZİN SONRASI DÖNECEK

Fransa Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından N’Golo Kante’nin yaklaşık 10 ila 15 gün izin yapacağı belirtildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'nin çalışmalarına katılabileceği ifade edildi.

Yönetimin, kadro maliyetini ve harcama limitlerini düşürmek amacıyla Kante dahil bazı futbolcularla maaş indirimi veya sözleşme yapılandırması konusunda görüşme gerçekleştirebileceği öne sürüldü.

Kante'nin maaşında indirime gitmesi halinde takımda kalma ihtimalinin güçlenebileceği, teknik heyetin ise merkez orta saha rotasyonunda Kante ve Fred'in birlikte kalmasını tercih edebileceği belirtildi.