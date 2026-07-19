İş insanı Serdar Yiğit gazetemize özel olarak yaptığı açıklamasında, ülkenin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlayan sanayiciler olarak, yıllardır devletin yenilenebilir enerji politikalarına destek verdiklerini söyleyerek, “Duyduğumuz güvene dayanarak milyonlarca liralık yatırım yaptık. Bu yatırımlar, enerji maliyetlerini azaltmanın yanında ülkemizin karbon emisyonlarını düşürme ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum hedeflerine de katkı sağladı. Ancak yürürlüğe giren yeni uygulama, yapılan tüm fizibilite hesaplarımızı altüst etti” dedi.

Önceki sistemde gündüz üretilen fazla enerji ay boyunca mahsuplaştırabildiğini, sanayicinin kendi ürettiği elektriği farklı saatlerde kullanabildiğini ifade eden Yiğit, “Yeni sistemde ise her 60 dakikalık dilim ayrı değerlendirildiği için, aynı gün içinde hatta birkaç saat sonra kullanılan elektrik bile mahsuplaştırılmamaktadır., Bunun sonucunda; Sanayici kendi ürettiği elektriğin karşılığını alamamakta, gündüz şebekeye verdiği enerjiyi akşam yeniden satın almak zorunda kalmakta, GES yatırımlarının geri dönüş süresi yıllarca uzamakta, üretim maliyetleri artmakta ve rekabet gücü zayıflamaktadır.” dedi.

YATIRIMLAR TEŞVİK EDİLMELİ

Yeni düzenlemede teşvik yerine tersine bir durum yaşanması nedeniyle üzgün olduklarını ifade eden Yiğit, “Bizler üretim yapan işletmeler olarak enerji maliyetlerinin düşürülmesini beklerken, alınan bu karar tam tersine sanayicinin yükünü arttırdı. Bu durum yalnızca yatırımcıyı değil, ihracatı, istihdamı ve ülkemizin üretim gücünü de olumsuz etkileyecek.” dedi.

Enerji Bakanlığı’ndan taleplerini de sıralayan İş insanı Serdar Yiğit, “Bakanlığımızda çok önemli bürokratlarımız var. Bizler iş dünyası olarak sanayicilerimizin mağdur edilmemesini rica ediyoruz. Aylık mahsuplaşma sistemine yeniden dönülmeli veya aynı mağduriyeti ortadan kaldıracak bir düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz. Yeşil dönüşümü sekteye uğratan bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmelidir. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan sanayicinin yanında olunmalıdır. Bakanlığımızın bu konuya el atmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.