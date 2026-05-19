Bitcoin ATM operatörlerinden Bitcoin Depot, ABD’de Chapter 11 kapsamında gönüllü iflas korumasına başvurduğunu açıkladı. Şirketin bünyesindeki 9 bini aşkın kripto para ATM’sinin hizmet dışı bırakıldığı ve cihazların çevrimdışı duruma alındığı belirtildi.

Bitcoin Depot, 2026’nın ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,2 azaldığını ve yaklaşık 9,5 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. İflas sürecinin, şirketin varlıklarını satarak piyasadan kontrollü bir şekilde çekilmesini hedeflediği ifade edildi. Sürece şirketin ABD ve Kanada’daki bağlı kuruluşlarının da dahil edildiği bildirildi.

Hisselerde sert düşüş

İflas başvurusunun ardından NASDAQ’ta BTM koduyla işlem gören Bitcoin Depot hisselerinde hızlı bir değer kaybı yaşandı. Şirket hisselerinin vadeli işlemlerde yüzde 20’nin üzerinde gerilediği, son bir haftalık kaybın ise yüzde 42’ye ulaştığı aktarıldı.