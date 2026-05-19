Proje kapsamında yerli Anadolu kazının et verimini ve tüy kalitesini artırmak için yürütülen çalışmalarda, damızlık kriterlerine uymayan ve 'reforme' olarak adlandırılan kazlar, tarımda biyolojik silah olarak değerlendiriliyor.

? TAGEM Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, ülkenin yerli kaz ırkının geliştirilmesi için 4 yıl önce Yozgat Bozok Üniversitesi ile ortak bir projeye başladıklarını hatırlattı.

Proje kapsamında Anadolu kaz ırkının et veriminin ve tüy kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini aktaran Kılınç, 'Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde baba hattının oluşturulması için çalışma yapıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesinde de anne hatlar oluşturuluyor. Sonra bu iki hatla ülkemizin yerli kaz ırkı oluşturulacak' dedi.

Reforme kazlar da değerlendiriliyor

Kılınç, en iyi yavruları seçerek süreci verimli şekilde ilerlettiklerini vurgulayarak, baba ve anne hatları oluşturulurken seleksiyon çalışmalarının önemli olduğuna işaret etti.

Bu seçimler yapılırken reforme olarak tabir edilen kazların ayrıldığını dile getiren Kılınç, 'Islahtaki seçimler yapıldıktan sonra yeni nesile devam etmemiz gerekiyor. Geri kalan kısmına reforme deniyor. Reformelerimizin genç ve güzel olanları yetiştiricilerimizden ilgi görüyor. Suyun ve meranın olduğu köylerimizde yetiştiriciliği yapılıyor ve talep görüyor. ' ifadesini kullandı.

En doğal destek kuvvet

Reforme kazlardan Bakanlık bünyesinde farklı şekilde de yararlandıklarını belirten Kılınç, şunları söyledi:

'Meyvecilikle enstitülerimize gönderiyoruz. Oralarda meyve ağaçlarının arasındaki yabani otlarla mücadelede kullanılıyor. En doğal yöntem. İlaç kullanılmıyor, insan gücü ya da makine ihtiyacı olmuyor. Doğaya dost en doğal destek kuvvet. Kendi içimizden destek maliyeti de düşürmüş oluyoruz.'

Otla mücadelede kazların önemi

Tarımda kimyasal ilaç kullanmadan biyolojik yabancı ot mücadelesi yapmanın en etkili ve ekonomik yöntemlerinden biri olan kazlar, taze otları yeme eğilimleri, ana kültür bitkilerine hiçbir zarar vermeden tarla ve meyve bahçelerini yabani otlardan doğal yollarla temizledikleri için üretimde önemli rol oynuyorlar.

Bu yöntem, üreticileri kimyasal ot ilaçları (herbisitler) ve mekanik çapa işçiliği gibi yüksek maliyetlerden kurtararak bu giderleri neredeyse sıfıra indiriyor.

Otlatma esnasında kazların tarlaya bıraktığı dışkılar, azot ve diğer besin elementleri açısından zengin olduğu için toprağın organik madde miktarını ve verimliliğini doğal yoldan artırıyor.