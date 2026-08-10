ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD merkezli NBC News’e İran Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Murphy, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la olan savaşı kaybettiğini belirtti. Savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için kötü bir anlaşmayı bile destekleyeceğini ifade eden Murphy, müzakerelerin devam etmemesi sebebiyle boğazın tekrardan açılmasının maliyetinin arttığını söyledi.

Savaşın sona ermesi gerektiğini söyleyen Murphy, "Savaşın devam ettiği her gün Amerika zayıflıyor, İran güçleniyor ve fiyatlar sürekli yükselirken ABD’deki insanlar mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

Murphy ayrıca, savaşın devamı için istenen bütçeye karşı çıkacağını, ancak çatışmanın sona ermesinden sonra ABD’nin mühimmat stoklarının yenilenmesini destekleyeceğini belirtti.