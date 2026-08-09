Dr.Arıcak, yüksek hava sıcaklıklarının yalnızca günlük yaşam konforunu değil, uyku düzenini de olumsuz etkilediğini belirten Dr. Fatma Arıcak, aşırı sıcakların uykuya dalmayı güçleştirdiğini, gece boyunca sık uyanmalara neden olduğunu ve bunun da bedensel ile zihinsel performansı düşürdüğünü ifade etti.

Uyku ortamı doğru hazırlanmalı

Kaliteli uykunun gün içerisinde harcanan enerjinin yeniden kazanılmasını, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve zihinsel fonksiyonların sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini sağladığını belirten Arıcak, "Uyku, günün yorgunluğunu atmak ve sonraki güne fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmak için gerekli fizyolojik bir süreçtir. Ancak yeterli süre uyunmasına rağmen uyku kalitesinin düşük olması, beklenen fiziksel ve zihinsel yenilenmeyi sağlayamaz. Özellikle sıcak havalarda uygun olmayan oda şartları, psikolojik stres, beslenme alışkanlıkları, aşırı kafein tüketimi ve kronik hastalıklar uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir" dedi.

Uykuya geçiş sırasında vücut çekirdek ısısının doğal olarak düştüğünü belirten Arıcak, "Yüksek çevre sıcaklığı bu fizyolojik süreci bozarak uykuya dalma süresini uzatabilir, derin uyku evrelerini azaltabilir ve gece boyunca sık uyanmalara neden olabilir. Özellikle REM ve derin uyku evrelerindeki bozulma, ertesi gün dikkat, hafıza, öğrenme kapasitesi ve ruh hali üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Serin, karanlık ve iyi havalandırılmış bir uyku ortamı ise melatonin hormonunun salgılanmasını destekleyerek daha kaliteli bir uyku düzenine katkı sağlar" diye konuştu

Kalitesiz uyku sağlığı da etkiliyor

Kalitesiz uykunun dikkat dağınıklığı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik ve gün boyu yorgunluk hissine neden olabileceğini vurgulayan Arıcak, uzun vadede bağışıklık sisteminin zayıflaması ile tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların kontrolünü zorlaştırabileceğini söyledi.

Sıcak havalarda kaliteli uyku için 8 öneri

Dr. Fatma Arıcak, sıcak havalarda daha rahat uyuyabilmek için şu önerilerde bulundu:

"Uyku öncesinde ağır egzersizlerden kaçının. Yatmadan önce ılık duş alarak vücut ısınızı dengeleyin. Pamuklu ve terletmeyen uyku kıyafetleri tercih edin. Hafif nevresim ve çarşaf kullanın. Yatak odasını serin, karanlık ve iyi havalandırılmış tutun. Akşam saatlerinde kafeinli içecek tüketimini sınırlandırın. Gün içerisinde yeterli sıvı tüketmeye özen gösterin. Düzenli uyku saatlerini koruyun"

Uzun süren uyku sorunları ciddiye alınmalı

Uyku düzensizliğinin haftalar boyunca devam etmesi, gündüz yaşam kalitesini belirgin şekilde etkilemesi veya horlama, nefes durması ve aşırı gündüz uykululuğu gibi belirtilerle birlikte görülmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini belirten Arıcak, "Uzun süre devam eden uyku problemlerinde altta yatan nörolojik, psikiyatrik veya sistemik hastalıklar araştırılmalıdır. Hastanın ayrıntılı öyküsü alınır, gerekirse laboratuvar tetkikleri ve uyku testleri planlanabilir. Uyku hijyeninin düzenlenmesi, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekli görülen durumlarda uygulanacak uygun tedavi yöntemleriyle hastaların uyku kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir" dedi.

Arıcak, yeterli süre ve kaliteli uykunun kişinin yeni güne hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha dinç başlamasını sağladığını, yaşam kalitesinin korunmasına da önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.