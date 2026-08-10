Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarıma elverişsiz alanların yüksek teknoloji kullanılarak üretim merkezlerine dönüştürüldüğünü belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine ulaşılması ve 5 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Bakan Yumaklı, yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretime geçilmesinin planlandığını ifade ederek, yatırımın Türkiye’nin tarımsal üretim gücüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Yumaklı paylaşımında, “Hayırlı, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.