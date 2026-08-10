Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 598 TL’den alınırken 6 bin 675 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 31 TL, satış fiyatı ise 6 bin 241 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 623 TL’den alınırken 4 bin 830 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 741 TL, satış fiyatı ise 10 bin 890 TL seviyesinde bulunuyor. Eski çeyrek altın ise 10 bin 642 TL’den alınırken 10 bin 750 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 483 TL, satış fiyatı 21 bin 760 TL olarak açıklanırken tam altın 42 bin 767 TL’den alınıp 43 bin 374 TL’den satılıyor.