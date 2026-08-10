Lösemi tedavisi için bulunduğu Almanya’da 59 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, memleketi Kuzey Makedonya’da son yolculuğuna uğurlanacak.
Geçtiğimiz hafta sonu enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Cansever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sanatçı için 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde cenaze töreni düzenlenecek. Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Cansever’in naaşı, Veles’te bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi