Ancak, bu ifade sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atfedilince Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir açıklama yaparak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vererek, “Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum” ifadesini kullanarak kamuoyunun ilgisini çekti. Ancak bu ifadeler sosyal medyada Erdoğan’ın sözleriymiş gibi paylaşılınca Külliye duruma müdahale etti. Erdoğan’ın daha önce yaptığı, “İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, güney sınırlarımızın güvenliği ve vatandaşlarımızın emniyeti konusunda yeni müjdeler vereceğiz” açıklamasından yola çıkarak yazısını kaleme alan Selvi, köşesinde Erdoğan’ın açıklamalarını ve kendi yorumlarını ele aldı. Ancak Selvi’nin "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" şeklindeki ifadesi, sosyal medyada bazı hesaplarca Erdoğan’ın açıklaması olarak yanlış yansıtıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar üzerine bir düzeltme açıklaması yaparak şunları belirtti:

"Çeşitli sosyal medya hesaplarında, ‘Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum’ şeklindeki ifadenin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylendiği öne sürülmüştür. Cumhurbaşkanımızın böyle bir beyanı bulunmamaktadır. Söz konusu ifade, bir köşe yazarının görüşüdür."