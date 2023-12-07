AÇEV tarafından geliştirilen Baba Destek Programı, 3-6 ve 7-11 yaşları arasında çocuğu olan babalara destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Babaların çocuklarını destekleyici demokratik tutumlar geliştirmesini sağlayarak çocukların gelişim ve iyi olma halinin en üst seviyede gerçekleşmesini desteklemeyi amaçlayan program, babaların çocuklarının bakımında ve gelişiminde sorumluluklarını fark etmelerini ve buna uygun tutumlar geliştirmelerini, çocukları ile karşılıklı ve yakın bir ilişki kurmalarını, çocuklarına zaman ayırmalarını, onlarla etkileşim içinde olmalarını, şiddetin hiçbir türünü uygulamalarını, çocuklarının eğitim süreçlerine katılmalarını hedefledi.

BADEP programının tanıtım ve bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi gösteren babaları, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Kaya, Nilüfer Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Özgür Özdemir ve BADEP Projesi Eğitmeni Hasan Ali Yücel İlkokulu Müdür Yardımcısı Erdem Önal karşıladı.

Toplantı sonunda okulumuz velileri arasından oluşturulan 4 grup katılımcı ile eğitim planlaması yapıldı.