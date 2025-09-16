

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 138 devlete bağlı resmi okul ile 105 özel eğitim kurumu, Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan toplam öğrenci sayıları belli oldu.



İNEGÖL'DE KAÇ ÖĞRENCİ VAR?

Buna göre ilçede anaokullarında eğitim alan öğrenci sayısı 5 bin 466, İlköğretim okullarında okuyan öğrenci sayısı 22 bin 677, ortaokullarda okuyan öğrenci sayısı 20 bin 957, liselerde okuyan öğrenci sayısı 15 bin 416, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören öğrenci sayısı 1.584 ve Açık öğretimde okuyan öğrenci sayısı ise 10 bin 685 oldu. Böylece lise ve lise altı okuyan toplam öğrenci sayısı 76 bin 775'e yükseldi.



Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndaki 10 programda eğitim gören 2 bin 541 öğrenci ile Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitim gören bin 77 öğrenci de dahil edilince ilçede ki toplam öğrenci sayısı 80 bin 393 rakamına ulaştı.

İnegöl'de öğrenci sayısı 84 bin 241 kişinin yaşadığı Bayburt ili ile 84 bin 366 kişinin yaşadığı Tunceli ili nüfusuna yaklaşmış oldu.