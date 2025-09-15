13 noktada açılacak sınıflarla 34 mahalledeki çocuklara ücretsiz eğitim imkânı sağlanacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini merkeze alarak yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 5 Kasım 2022’de Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan “Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında hizmete başlayan Çınar Akademi YKS merkezi ile başlayan süreç, 8 Şubat 2025’te Ali Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS Merkezi’nin açılmasıyla genişletilmişti.

13 FARKLI NOKTADA

atandaşlardan gelen yoğun talep üzerine İzmit Belediyesi şimdi de LGS hazırlık hizmetini mahallelere taşıyor. “Her Mahalle Bir Sınıf, Her Çocuk Bir Umut” projesiyle 13 farklı noktada açılacak sınıflarda toplam 34 mahalleye hizmet verilmesi planlanıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında mahalle muhtarlarıyla iletişime geçilerek ihtiyaçlar belirlendi ve talepler toplandı. Eğitimler; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 16.00-19.00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00-13.00 ile öğlen 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.