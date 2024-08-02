Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz sezonunu "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" adlı oyunla açtı. Balat Atatürk Ormanı'nda sahnelenen oyunu, yıldızların altında izleyen sanatseverler oyuncuyu ayakta alkışladı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz sezonunda tiyatro keyfini açık havaya taşıdı. Ağustos ayıyla birlikte Balat Atatürk Ormanı’ndaki Ormandaki Kulübe’de başlayan sezonda, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun beğenilen oyunu ‘Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu’ ve konuk tiyatroların oyunları seyirciyle buluşacak.

Yaz sezonunun açılışında sahnelenen "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" oyunu yoğun ilgi gördü. Oyunu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Belediye Meclis Üyeleri Günce Çelik, Ekrem Erk, Furkan Yavuz ve Salih Güleç de izledi.

İskoç yazar Gary McNair'in yazdığı, Cansu Aybaş'ın Türkçeye çevirdiği ve Güray Dinçol'un yönettiği tek kişilik oyunda, İbrahim Ersoylu etkileyici performansıyla beğeni topladı. Oyun, işçi sınıfından kumarbaz bir dedenin torununa bırakabileceği mirası sorguluyor. 1966 Dünya Kupası'nda bahis oynayarak servet kazanan Archie'nin hikâyesini, torunu Gary'nin gözünden anlatan eser, dram ve komediyi ustaca harmanlıyor. "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu", 2, 3, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde Ormandaki Kulübe'de sahnelenecek.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yaz sezonu programında birçok farklı oyun yer alıyor. Tiyatro Keyfi'nin sunduğu, Edmond Rostand'ın klasik eseri "Cyrano Rock" 10 Ağustos'ta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "39 Basamak" oyunu 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde izleyicilerle buluşacak. Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Ben Türkan Saylan" oyunu 31 Ağustos'ta, Tolga İskit'in tek kişilik oyunu "Kalabalık Duası" ise 14 Eylül'de seyirciyle buluşacak.