İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği ve bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Genç Suare Tiyatro Festivalinde 7 Mayıs’ta açılan perde, 11 akşam 11 muhteşem oyunun sahnelenmesiyle birlikte tamamlandı. Her akşam farklı bir okulun öğrencilerinin farklı bir tiyatro oyunu ile sahne aldığı festivalin finali Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Finalde Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi öğrencileri “Türkçem Ey Vah” oyunuyla izleyenlerden tam not aldı.

11 GECE 11 MUHTEŞEM OYUN SAHNELENDİ

Kosova Koleji öğrencilerinin sahnelediği “Ah Şu Gençler” isimli oyun ile startı verilen Genç Suare Tiyatro Festivalinde, 18 Mayıs’a kadar sırasıyla; Dörtçelik MTAL öğrencilerinin sunduğu “Çanakkale’den İstiklale Giden Yol” oyunu, Altın Nesil Koleji öğrencilerinin sunduğu “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunu, Turgutalp Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği “Kasabanın Alileri” oyunu, İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi AİHL öğrencilerinin sahnelediği “Kimlik Sanatı” oyunu, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği “Boyacı” oyunu, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin sahnelediği “Oto Gargara” oyunu, Naire Çikayeva Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği “Paydos” oyunu, Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği “Sevgili Doktor” oyunu, Elit Koleji öğrencilerinin sahnelediği “Tek Dişi Kalmış Teknoloji” oyunu ve Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi öğrencilerinin sahnelediği “Türkçem Ey Vah” oyunu izleyici ile buluştu.

ÖĞRENCİLERİMİZİ İZLERKEN GURUR DUYDUM

Final gösteriminde Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi öğrencilerinin sahnelediği Türkçem EY Vah oyununu Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte takip etti.

2 perdeden oluşan 90 dakikalık oyunda, Türkçe kullanımına vurgu yapıldı. Oyun sonunda öğrencilerin her birine tek tek katılım belgesi takdim eden Belediye Başkanı Alper Taban, Okul Müdürüne de plaket takdiminde bulundu. Sahnede kısa bir selamlama konuşması da yapan Başkan Taban, “Çok keyifli bir tiyatro izledik. Bu sahnede 07 Mayıs’tan itibaren 11 okulumuz gösteri yaptı. Bu akşam da final gösterimindeydik. Öğrencilerimizi izlerken o kadar gurur duydum ki onlar için ne söylesem az gelir. Başta Okul Müdürümüz, Sanat Yönetmeni öğretmenimiz, oyunda hünerlerini sergileyen çok değerli öğrencilerimiz, işin arka planında çok değerli velilerimiz… Her birinize çok teşekkür ediyorum. Bugün ve yarın gençlerimizin. Biz de yöneticiler olarak onlara en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin daha nitelikli meşguliyetleri olsun istiyoruz. Tiyatro festivali de bunlardan bir tanesiydi aslında. Pek çok yarışmalar yapılıyor, arkadaşlarımızın hazırladıkları pek çok çalışmalar var. Bunların her biri bizlere inanılmaz mutluluk veriyor” dedi.