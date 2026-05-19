Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 18 Mayıs Müzeler Günü, İnegöl’de de özel bir organizasyonla kutlandı. ICOM Milletlerarası Müzeler Konseyince 2026 yılı için belirlenen “Müzeler Bölünmüş Bir Dünyayı Birleştiriyor” teması üzerine İnegöl Belediyesi de Gönüllü Müzecilik projesinde yer alan öğrenciler ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibiyle “Yaşayan Müze” etkinliği gerçekleştirdi.

TARİHİ KARAKTERLER VE ŞEHRİN DEĞERLERİNE HAYAT VERİLDİ

Organizasyon kapsamında, yaklaşık 1 aydır müzede görev alan gönüllü müzeci öğrenciler, programın rehberliğini üstlendi. Gazipaşa Ortaokulu, İshak Paşa İlkokulu ve Şükrünaili Paşa İlkokulundan 5 sınıf, proje kapsamında görev aldı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçıları; Mevlüt Zobu, Mustafa Demir, Yasin Arda Kalenderoğlu, Serap Acıbadem, Serdar Bülent Yavuz ve Sinem Gümüş de müzede bulunan ve İnegöl’ün kadim geçmişinde önemli yere sahip isimlerin rolüne bürünerek gelen misafirlere kendilerini anlattı. Osmanlı hanedanının ilk şehidi, Hamzabey mahallesinde metfun bulunan Baykoca, Türkiye’nin ilk kadın Milletvekilleri arasında bulunan İnegöllü Şekibe İnsel, Eski Siyasetçi ve Bakan Ahmet Türkel, Ahmet Şeref Bey, Vahide Hanım ile Mustafa Efendi gibi müze içerisinde tanıtımları yapılan karakterlere, bu özel etkinlik kapsamında hayat verildi.

ESKİ USTALAR MESLEKLERİNİ TANITTI

Yaşayan Müze etkinliği kapsamında ayrıca İnegöl Kent Müzesinde yer alan; Bakırcı, Yorgancı, Yemenici, Saraçcı, Sepetçi, Terzi, Radyocu, Fıçıcı, Takunyacı, Kürekçi dükkanlarının başında da bu meslekleri icra eden ustalar yer aldılar. Bakırcı İsmet Serbest, Yorgancı Erkan Genç, Yemenici Ekrem Yenisoy, Sepetçi Mustafa Ertaş, Terzi Kemal Ilgaz, Radyocu Hüseyin Efe, Saraçcı Emin Yiğit, Fıçıcı Erdoğan Erkuş, Takunyacı Ahmet Günay ile Kürekçi Tezcan Atilla ve Berat Yalaza, ömürlerini adadıkları mesleklerini gelen öğrenci gruplarına tüm ayrıntılarıyla anlattılar.

İNEGÖL KENT MÜZESİ 16 YILDA 1 MİLYON 185 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Kent Müzesini ziyaret ederek Yaşayan Müze etkinliğine katıldı. İnegöl Kent Müzesi ile Mobilya Müzesinin kuruluş hikayelerinin de en az şehrimizin geçmişi kadar kıymetli olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bu müzeler, İnegöl halkının ortak eseri olarak oluştu. Bu süreç kolay da olmadı. 2005 yılında başlayan kurulum çalışmaları, 4 sene sürdü. Müze oluşumu için kurulan komisyon bu 4 senede şehrimizi köy köy, belde belde dolaştı. Cami imamlarından muhtarlara, oda ve derneklere kadar herkesi bu işe dahil etti. Bu titiz çalışmalar sonucunda; halkımız tarafından müzemize yüzlerce materyal, onlarca eşya bağışı sağlandı. Araştırmalar yapıldı. Akademisyenlerle çalışıldı. Konunun uzmanlarına danışıldı. Böylelikle bu büyük hizmet halkımız tarafından sahiplenilerek şehre kazandırılmış oldu. Bu vesileyle ben bir kez daha müzelerimizin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 10 Ocak 2009 tarihinde açıldığında, Türkiye’nin İlk ilçe Kent Müzesi olma özelliğine sahip olan müzemiz 16 yıldır İnegöl’ün misafirlerine İnegöl’ü en güzel şekilde tanıtıyor. Kent Müzemiz geride kalan 16 yılda 1 milyon 185 bin ziyaretçi ağırladı. İnegöl’ü tanıtmasının yanında birçok il ve ilçe belediyesine de örnek olarak yeni müzelerin kurulmasını sağladı. Bu vesileyle Dünya Müzeler Günü’nün; kültürümüze, tarihimize ve ortak değerlerimize sahip çıkma bilincini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum” dedi.