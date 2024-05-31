Akıllı Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmaya başlanan dijital vaka formu uygulamasının hastana entegrasyonu içinde düğmeye basıldı. ASKOM toplantısında Elektronik Vaka Sistemi Projesiyle ilgili bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) tarafından organize edilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, acil sağlık hizmetleri yöneticileri ile hastane başhekimleri ve yöneticileri katıldı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci tarafından acil sağlık hizmetleri koordinasyonunda vakalar üzerinden değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda acil sağlık hizmetlerinde Elektronik Vaka Sistemi ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden doktor onayı hakkında bilgiler verildi.

Tablet uygulamasıyla dijital vaka formu uygulamasına geçen Acil Sağlık Hizmetlerinin hasta sevklerinde hastane onay sürecini hızlandırmak için başlatılan Elektronik Vaka Sistemi uygulaması tanıtıldı. Örnek uygulamalarla pratik hale getirilecek Elektronik Vaka Sistemi uygulamasıyla ilgili İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Ömer Faruk Kızılçay tarafından paylaşımda bulunuldu. Yeni sistemde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin müdahalede bulundukları vakaları hastanelere sevk ederken hasta verilerini tablet üzerinden dijital ortama aktararak, içeriği değiştirilemeyen dijital vaka formu oluşturulacağı belirtilirken; hekimin hastaneye gelene kadar ambulans ekibinin yaptığı müdahaleleri ve hastanın durumunu HBYS ekranında dijital olarak görerek, hastayla ilgili hazırlıkları daha hızlı yapabileceği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından pilot illerde başlanan uygulamanın ülke geneline yayılması planlanıyor.