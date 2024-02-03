İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisinde sıra nedeniyle hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma nedeniyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, acil serviste sıra bekleyen hasta yakınları ile görevli doktor ve güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine taraflar birbirine girdi. Gerginliğin artması üzerine olay yerine çok sayıda Emniyet Ekibi sevk edildi.

Olayın ardından tedavi olmak için hastaneye gelen hasta, yaşanan arbede nedeniyle tedavisi için başka bir hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Kaynak: İBRAHİM USLU