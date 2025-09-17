Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Eğitim Akademisi’nde eğitim alan, LGS ve YKS’de üstün başarı sağlayan gençlere ve İngilizce Kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika ve ödüllerini verdi. Ailelerinin de katıldığı törende, öğrencilerin sevincine ortak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Silivri’de yaşayan her evladımızın eğitim yolculuğuna katkı sunacak projeleri bir bir hayata geçirerek geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; ailelerini ve emek veren kıymetli öğretmenlerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.

