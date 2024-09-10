Adapazarı Belediyesi, şehir hayatını modernleştirme ve şehir insanına daha iyi sosyal yaşam alanları sunma hedefiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi, 13 Eylül Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. Başkan Mutlu Işıksu, saat 18.30’da başlayacak açılış programına tüm Güneşler ve Adapazarı halkını davet etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi’nin Güneşler Bölgesi için sosyal, kültürel ve günlük ihtiyaçları karşılayacak modern bir tesis olarak inşa edildiğini belirtti. Işıksu, "Bu yerleşke, Kapalı Pazar Yeri, Düğün Salonu, Etkinlik Salonu ve Bebek Bakım Odası gibi birçok önemli alanı barındırarak Güneşler’imizin sosyal yaşamına önemli ölçüde katkı sağlıyor" dedi.

Başkan Işıksu, Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi’nin sadece bir alışveriş alanı olmasının ötesinde, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı bir buluşma merkezi olduğunu vurguladı. Başkan Işıksu, "Bu tesis, Güneşler Bölgemize değer katacak etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Düğün Salonu ve Kapalı Pazar Yeri önemli bir ihtiyaca cevap vermiş oldu" diye konuştu.

Işıksu, kısa süre önce Bileciler ve Solaklar Millet Evleri ve 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Sahnesinin açılışlarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Şehrimize modern yaşam alanları kazandırma çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Korucuk Kapalı Pazar Yeri, Şeyh Edebali Camii Yerleşkesinde 1250 metrekarelik yeni Bilgi Evi ve Yenigün-Tepekum Kapalı Pazar Yeri gibi projelerin açılışlarını da yakında yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi’nin açılışı ile Adapazarı Belediyesi, şehre modern ve kapsamlı bir sosyal yerleşke daha kazandırmış olacak. Başkan Mutlu Işıksu, 13 Eylül Cuma günü saat 18.30’da gerçekleşecek açılış programına tüm Güneşler ve Adapazarı halkını davet etti.