Adalet Bakanı Gürlek, HSK’ya gelişinde Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve kurul üyeleri tarafından karşılandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Gürlek, yargı teşkilatının güçlendirilmesine yönelik reformlara dikkat çekti.

Son 23 yılda yargı alanında önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar gerçekleştirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi, insan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde artırıldı. Tüm bu adımlar, adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapıldı" dedi.

"HSK’nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güvence altına alan kurumlardan biri olduğunu belirten Gürlek, yönetimde liyakat ve mesleki yeterliliğe dayalı bir anlayışı devam ettireceklerini söyledi.

Gürlek, "Şeffaf ve öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet sistemini tahkim edeceğiz" diye konuştu.

Hakim ve savcı kökenli olduğunu hatırlatan Gürlek, teşkilatın ihtiyaçlarını yakından bildiğini belirterek, "Teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile birlikte özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için önemli adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

HSK toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek’in yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.