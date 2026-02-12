

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir grup öğrenci, hızla gelen otomobilin yol vermemesi üzerine büyük panik yaşadı. Öğrenciler son anda geri çekilerek kazadan kıl payı kurtuldu. Sürücünün yaya geçidinde durmayarak öğrencileri tehlikeye attığı anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin yola adım attığı sırada otomobilin durmayarak geçişini sürdürdüğü ve öğrencilerin korkuyla geri çekildiği görüldü.

Kaynak: İHA