Konut piyasasında spekülatif fiyat artışları, sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılığıyla mücadele etmek amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) kapsamı genişletiliyor.

Geçen yıl yalnızca kiralık ilanlar için uygulanan sistemin, 15 Şubat’tan itibaren satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde zorunlu olacağı açıklandı.

Halihazırda büyük ilan platformlarında yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı yer alıyor. 1 Şubat’ta üç ilde pilot olarak başlatılan uygulamayla birlikte yüz binlerce ilanın yayından kaldırılması öngörülüyor. Yetkililer, sistem sayesinde gerçeğe aykırı ya da fiyat manipülasyonuna neden olan ilanların önemli ölçüde azalacağını belirtiyor.

"15 Şubat’tan itibaren satılık konut ve arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi resmen başlıyor"

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistemle birlikte sahte, mükerrer ve manipülatif ilanların ciddi oranda azalacağını öngördüklerini aktararak, "15 Şubat’tan itibaren satılık konut ve arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi resmen başlıyor. Bu sistemle birlikte mükerrer, sahte ve manipülatif ilanlarda yüzde 20’lik bir düşüş öngörüyoruz. Artık her önüne gelen, sahibi olmadığı mülkün ilanını internete koyamayacak." ifadelerini kullandı.

İlan platformlarında yapılacak düzenlemenin piyasaya doğrudan yansıyabileceği ifade edilirken, bazı uzmanlar bu adımın emlak sektöründe fiyatların bir süreliğine dengelenmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyor. Sahte ilanların temizlenmesiyle birlikte gerçek satış bedellerinin daha şeffaf biçimde ortaya çıkması bekleniyor.

Elektronik doğrulama süreci nasıl işleyecek?

Artık ilan vermek isteyen kişiler şu adımları izlemek zorunda:

Taşınmaz sahipleri, e-Devlet platformu üzerindeki “Web Tapu” sistemine kişisel girişiyle ulaşacak.

Sonrasında “Yetki İşlemleri” kısmından, ilanı bireysel olarak yayınlamak isterlerse kendileri onay verecek; bir emlak danışmanı aracılığıyla süreci devam ettirmek isterlerse ise ilgili firmaya yetkilendirme atayacaklar.

İlan portalları ise tüm ilanları tapu kayıtlarıyla otomatik olarak karşılaştıracak ve doğrulama yapılmayan ilanları “onaysız” olarak tanımlayıp yayımlamayacak.

Bu yeni uygulama ile sahte sahiplik, aynı taşınmazın farklı fiyatlarla birden fazla kez listelenmesi ve piyasayı gereksiz yere yukarı çeken hayali ilanların önemli oranda azalması hedefleniyor. Böylece hem ev alıcılarının hem de satıcılarının karşı karşıya kalabileceği dolandırıcılık vakalarının ciddi biçimde önüne geçilmesi bekleniyor.

Emlak piyasasında en çok tartışılan sorunlardan biri olan kayıt dışı ticaret ve gerçek olmayan ilanlar, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi sayesinde kontrol altına alınacak gibi görünüyor. Yetkililer, taşınmaz sahibiyle satış ilanı arasında artık resmi ve dijital bir bağ oluşturulacağı için güvenliğin artacağına dikkat çekiyor.

Gözler şimdi ilan portallarında ve sektörde yaşanacak gelişmelerde. Sisteme uyum sağlamayan satılık ilanların ise 15 Şubat sabahından itibaren tümüyle platformlardan kaldırılması bekleniyor.