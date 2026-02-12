Artan girdi maliyetleri karşısında üreticiye nefes olan bu destekler kapsamında, İnegöllü çiftçilere silaj destekleri teslim edildi.

Teslim töreninde CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik hazır bulundu.



CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Bugün Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize silaj desteği için bulunmaktayız. Çiftçilerimize her alanda mazotta, yem desteğinde, gübre desteğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından her sene birçok alanda destek verilmeye devam ediyor ve bu destekler sürecek. Çünkü çiftçilerimizin yaşaması, desteklenmesi hayati bir meseledir. Türkiye’nin ekonomisinin kalkınması, kendi ürünlerini yetiştirip kendine yetebilmesi için bu tür destekler büyük önem taşıyor. Daha fazlasını yapmak isteriz, daha fazlasını talep ediyoruz İnegöl çiftçileri adına. İmkânlar doğrultusunda tam istediğimiz sayılara ulaşmasa da mevcut destekler anlamlı ve olumlu karşılanmaktadır. Çiftçimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.



İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, “Büyükşehir Belediyemizin silajlık yem dağıtımı törenine katılmış bulunmaktayız. Tarım kesimine, kırsal bölgelerde hayvancılara ve çiftçilere verdiği desteklerden dolayı başta Sayın Başkanımız Mustafa Bozbey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bursa’daki toplantılara bizleri davet ederek istişare ortamı sağlıyorlar. Eksik gördüğümüz noktaları kendilerine iletiyoruz. Elbette daha fazla destek talebimiz var; örneğin bugün yirmi değil elli silaj verilmesini isterdik. Çünkü bize en az iki yüz kişi müracaat etti. Koyun desteği için de aynı şekilde yoğun talep var. Ancak her şeye rağmen bu destekler kıymetlidir ve memnuniyetle karşılanmaktadır. Bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.