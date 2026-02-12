Olay, 6 Şubat akşamı saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehaneden ayrılarak araçlarına yönelen Zekeriya Ç. ile İbrahim Çelik'e, yanlarına yaklaşan bir otomobilden art arda ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan iki arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araçla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

Olay yerinde 10 adet boş kovan bulan polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Çelik, doktorların tüm çabalarına rağmen olaydan 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Zekeriya Ç.’nin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.