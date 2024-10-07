Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iyi hal indirimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, cezaevinde belirli bir süre kalan kişilerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için bir teklif sunacaklarını belirtti.

Tunç, duruşmalardaki kılık kıyafetin indirim sebebi olmasıyla ilgili eleştirilerin sürdüğünü ifade ederek, geçen yasama döneminde bu konuda yapılan düzenlemeye atıfta bulundu. İyi hal indiriminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan, bu konunun ceza hukukçuları, akademisyenler ve milletvekilleriyle tartışılması gerektiğini kaydetti.

Özellikle kasten öldürme ve kasten yaralama gibi suçlar için denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştirilere yol açtığını söyleyen Tunç, bu eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bakan, ceza hukukunun temel amacının toplumu suçtan korumak olduğunu hatırlatarak, suçların önlenmesi için eğitim ve ailelere yönelik bilgilendirme çalışmalarının önemine değindi. Ayrıca, soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.