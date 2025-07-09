Adalet Sen, TBMM’de görüşülecek 375 Sayılı KHK’nın 8 ve 9. maddelerine itiraz ederek, vardiyalı çalışma düzenlemesinin personel haklarını zedeleyeceğini ve aile hayatını olumsuz etkileyeceğini savunduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Adalet Sen Gençlik Spor ve Yurt Çalışanları Şubesi, TBMM’de görüşülmesi planlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) değişiklik öngören 8 ve 9. maddelere sert tepki gösterdi.

Sendika, “Adaletsiz Teklif Geri Çekilsin!” çağrısıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) çalışma saatlerini belirleme yetkisi verilmesini eleştirdi.

Düzenlemenin personel haklarını zayıflatacağını, çalışma barışını bozacağını ve sosyal yaşamı altüst edecek keyfi uygulamalara yol açacağını belirtti.

Adalet Sendikası Gençlik , Spor ve Yurt Çalışanları Şubesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda hayata geçmesi planan yeni mesai düzenlemesine ilişkin basın açıklamamız. @gencliksporbak @OA_BAK pic.twitter.com/7q2GDQXhsV— Adalet Sen Genclik Spor ve Yurt Çalışanları Şubesi (@GSYSEN) July 8, 2025

GEREKÇELER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Sendika, teklifin “hizmetin devamı için normal ve fazla çalışma süreleri yeterli gelmemekte” gerekçesini yalanladı.

Maliye Bakanlığı’nın GSB’ye tahsis ettiği fazla çalışma sürelerinin kullanılmadığını, kalan ödeneklerin iade edildiğini vurguladı. Vardiyalı çalışma planlanan destek personeli, gençlik çalışanları ve antrenörlerin halihazırda 7/24 hizmet sunmadığını da ekledi. Yurt hizmetlerinin 65 yıldır sorunsuz işlediğini, bu düzenlemenin gereksiz sorunlar yaratacağını savundu.

2025’in “Aile Yılı” ilanına atıfla, personelin ailesinden koparılmasının aile bütünlüğünü ve toplumsal huzuru zedeleyeceğini ifade eden Adalet Sen, düzenlemenin toplumsal politikalarla çeliştiğini belirtti. “Bu teklif, sadece çalışma hayatını değil, toplumsal dengeleri de tehdit ediyor” dedi.

ASIL SORUNLAR GÖZ ARDI EDİLİYOR

Sendika, işçilerin sosyal haklardan faydalanırken memur statüsündeki personelin mahrum bırakıldığını, yönetim memurlarının nöbet ücreti alamadığını ve çalışma şartlarının insani olmaktan uzak olduğunu dile getirdi. Teklifin çözüm sunmak yerine personele yeni yükler getirdiğini savundu.Talepler Net

Eğer teklif yasalaşırsa, personelin belirsiz bir mesai sistemine mahkûm olacağını belirten Adalet Sen, geri çekilmesini ve nöbet ücreti düzenlemesi eklenmesini talep etti. Her saat için memur maaş katsayısının 300 ile çarpımı kadar ücret, hafta sonları %50, bayramlarda %100 artırımlı ödenmesini istedi.