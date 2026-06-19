Geçen yıl yaşanan yangınlar ve kamuoyundan gelen yoğun tepkiler nedeniyle iptal edilen av ihaleleriyle gündeme gelen Kızıl Geyik avcılığı, 2026-2027 av sezonu kapsamında yeniden düzenlendi. Bakanlığın yayımladığı güncel “Av Turizmi Uygulama Talimatı”na göre, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki İnegöl Devlet Avlağı’nda kızıl geyik avı için kota ayrıldı.

AVIN BEDELİ 225 BİN TL PLARAK BELİRLENDİ

Yayımlanan 2026-2027 av yılı verilerine göre, İnegöl Devlet Avlağı'ndaki söz konusu kızıl geyik kotasının avlama bedeli 225.000 TL olarak belirlendi. İlgili kotalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında "Av Turizmi İzin Belgeli" acentelere ihale yoluyla verilmektedir.

BURSA DOĞADER'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Doğader olarak konuya takipci olacaklarını belirten Bursa Doğader Başkanı Murat Demir, "Zamanında, bu ihaleler tekrar gündeme geldiğinde sadece izlemekle kalmadık; kamuoyunun vicdanını harekete geçiren, kararlılığımızı ortaya koyan çeşitli eylemlerle büyük bir toplumsal direniş başlattık. O süreçte verdiğimiz bu onurlu mücadele, dayanışmanın gücüyle birleşti ve ihalelerin iptal edilmesini sağlayarak doğamız adına önemli bir zafer kazandık. Bugün Kızıl Geyiklere bakış açımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Onları avlamak, doğadaki bir ineği avlamakla hiçbir fark taşımayan, vicdan sınırlarını zorlayan bir eylemdir. " dedi

"YABANİ DEĞİLLERDİR"

Kızıl Geyik'in yabani bir hayvan olmadığını zevk için avlanmaması gerektiğini söyleyen Demir, "Bu canlılar, sanıldığının aksine vahşi bir doğaya sahip değildir; insanlara saldırmaz, aksine büyük bir uysallıkla varlıklarını sürdürürler. Öyle ki, elinizde bir marulla yanlarına yaklaşsanız, hiç korkmadan size kadar gelirler. Kaldı ki, modern dünyada 'spor' kavramı; karşılıklı bir beceri, rekabet ve etik kurallar bütünüdür. Oysa savunmasız, evcil bir uysallıkla yaklaşan bir canlıya karşı silah doğrultmanın 'spor' ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olamaz. Avcılık adı altında yapılan bu faaliyet, spor değil; sadece savunmasız bir yaşamın katledilmesidir. Doğamızı ve içinde yaşayan tüm canlıları korumak, sadece bir tercih değil, insani bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.