

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Kanalboyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine saldırdığı ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA