Bakanlık mevzuatına aykırı olduğu belirtilen uygulamaların, okul yönetimleri ve öğretmenler açısından ciddi yaptırımları da beraberinde getirebileceği ifade edildi.

MEB’in okullarda kesin olarak yasakladığı uygulamalar arasında öğrencilere yardımcı kaynak kitap aldırılması, “sınıf annesi” görevlendirmesi yapılması, WhatsApp üzerinden ödev gönderilmesi ve öğrencilerin izinsiz görüntülerinin paylaşılması yer alıyor.

Buna göre, Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları dışında öğrencilere belirli yardımcı kaynak kitapların aldırılması ve kullanımının zorunlu tutulması mevzuata aykırı kabul ediliyor.

Okullarda “sınıf annesi” adı altında görevlendirme yapılmasına da izin verilmiyor. Sınıf içi etkinlikleri organize etmek, para toplamak veya öğretmen ile veliler arasında iletişim sağlamak gibi gerekçelerle yürütülen bu uygulamanın kaldırıldığı belirtiliyor.

Öğretmenlerin öğrenci ve velilerle ödev takibini WhatsApp gibi kişisel mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapması da yasaklanan uygulamalar arasında bulunuyor. Ödev, duyuru ve bilgilendirmelerin Bakanlığın resmî eğitim platformları üzerinden yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Bir diğer yasak ise öğrencilerin fotoğraf ve videolarının izinsiz paylaşılmasıyla ilgili. Okul içinde veya etkinliklerde çekilen öğrenci görüntülerinin, velilerin yazılı izni olmadan sosyal medya ya da dijital platformlarda paylaşılması yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Söz konusu uygulamaların, hem öğrenci mahremiyetinin korunması hem de kişisel verilerin güvence altına alınması açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.