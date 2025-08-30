Eğitimde fırsat eşitliği için Adana Büyükşehir Kurs Merkezleri yoğun çalışıyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kuruköprü Kurs Merkezi’nin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı yapıldı. Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, öğretmenler, bürokratlar ve öğrenciler katıldı.

GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ-BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAKTIR

Öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Güngör Geçer, konuşmasına Zeydan Karalar’ın eğitime verdiği öneme değinerek ve ona selam göndererek başladı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine de vurgu yapan Güngör Geçer, Büyükşehir Kurs Merkezleriyle bu eşitliğe katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Güngör Geçer şunları söyledi: “Merkezimizi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldık, kıymetli eğitmenlerimizle bir araya geldik. Gençlerimizin eğitim hayatına en iyi şekilde hazırlanmaları için kurs merkezlerimizle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Başarının sırrı çalışmaktır.”

Güngör Geçer, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.