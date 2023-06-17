Çocukların spor yapmasını sağlamak, spor bilinçlerini geliştirmek, yaz tatillerini verimli hale getirmek ve geleceğin sporcularını bulup yetiştirmek amaçlarıyla her yaz Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar başladı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenleri gözetiminde, 13 farklı branşta 7-14 yaş arası çocuklara hizmet edecek olan yaz spor okullarından vatandaşlar ücretsiz olacak yararlanabilecek. Yaz Okulları 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında eğitim verecek.

SPOR MALZEMELERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN

Spor Okulları süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşiyor ve taramalar sonucunda seçilen sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde spor hayatlarına lisanslı olarak devam ediyor. Tüm katılımcıların şort, çanta, antrenman forması, çorap gibi ihtiyaçları Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Kontenjanlarla sınırlı olan Yüzme, Tenis, Voleybol, Kano, Basketbol, Taekwondo, Kürek, Jimnastik, Satranç, Güreş, Futbol, Atletizim ve Masa Tenisi branşlarından faydalanmak isteyen çocukların, son başvuru tarihi olan 23 Haziran’a kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Çocuklarını kaydettirmek isteyen vatandaşlar, 0322 458 03 36, 0322 458 03 38 numaralı telefonlardan ve www.adana.bel.tr adresinden bilgi edinip kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.