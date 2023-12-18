Adana’nın en iyi restoranları

Adana Kebap

Adana kebap dünyaca ünlü kebap çeşitlerinden biridir. Türk kültürünün önemli yemeklerinden birisidir ve Adana Ticaret Odası tarafından tescillenmiştir. Bu kebap çeşidi bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılır ve genelde satıra benzer.

Adana’da bulunursanız, sizlere Eyvan Kebap restoranına gitmenizi şiddetle tavsiye ederim! Masanızın oturduğunuz gibi donatılması ve salatasından tutun bütün mezeleriyle sizleri resmen aşık ettirecek bir restoran.

Adres: Turgut Özal Bulv. Polisevi Kavşağı/81075 Sok. No:2, Seyhan/Adana

Adana lahmacun

Adana’nın en meşhur yemeklerinden biri olan Adana lahmacun, adanalıların olmazsa olmazıdır. Urfa ve Antep lahmacunlarına göre daha küçük olan bu lahmacun malzemesi boldur ve hamuru hafiftir.

Adana lahmacun denildiğinde akla ilk gelen yer Lahmacuncu Ali Usta. Bol malzemeli lahmacunu ve yanında ki biber, domates ve salatalık ile beraber lahmacunlara yeni bir anlam katan bu nefis yemek sizleri bekliyor.

Adres : Akbank Küçüksaat şubesi arkası Seyhan /Adana

Kaz başı

Kaz başı kalın etlerden hazırlanan bu kaz başı eti, her kuzudan sadece 150 gram çıkar. Mangalda yerseniz ayrı bir zevk alırsınız.

Canınız kuzu eti veya kırmızı eti çekerse, adananın meşhur Kaburgacı Yaşar Usta restoranına gidebilirsiniz. Sizleri sıcak bir şekilde karşılayıp hemen masanızı mezeler ile donatılar, aç kalmazsınız!

Adres : Yavuzlar Mahallesi, 4070 Sk. No: 27 | Aksantaş Toki İş Merkezi, Adana 01220, Türkiye

Birbiçer Kebap Salonu

Türkiye’nin ağzından düşmeyen bu meşhur içli köfte farklı bir versiyonudur. Diğerlerine göre bu içli köfte haşlanarak yapılır ve yedikçe tiryakisi olacağınıza temin ederiz!

Sizler için haşlanmış içli köfteyi yiyebileceğiniz en iyi yeri bulduk. Birbiçer Kebap Salonu sizler için en uygun adrestir

Adres :Bakımyurdu Cad. No: 63/A | Seyhan Merkez, Seyhan, Adana, Türkiye

Fellah köftesi

Hem baharatlı ve hafif olan nadir yemeklerinden biri olan Fellah köfte, ince bulgurdan yapılmaktadır. Sosu ise sarımsak, biber salçası ve domates salçası bulunur. Adana’nın meşhur yemeklerinden olan bu lezzeti tatmanız gerek. Tarifi mevcuttur yapımı zor değildir, eğer yapmak istiyorsanız malzemeleri önceden hazırlamanız gerek.

Kamhi çorbası

Kahmi çorbası genelde mevlütlerde servis edilen bu yemek, insanların içini yumuşatmak için verilir. Buğday ve kırmızı etten yapılan bu çorba, keşkek şeklinde de hazırlanabilir.

Eğer Kahmi çorbası içecekseniz sizleri Seyahan Paça Salonunda eşsiz bir karşılama ve servis ile sınırlanmayıp yemeklerinde herşeyini veren ve olağan üstü çorbalar çıkaran bur restorana bekliyoruz!

Adres : Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi 41/C 01120 Seyhan/Adana Türkiye

Aşlama

Aşlama genelde yaz günlerinde Adana’da meydanlarda satılan bu içecek, hararetinizi alır ve serinletir. Tabi bu yaz içeceği kendiniz de yapabilirsiniz ama dikkatli olmazsanız ve meyan kökünü fazladan koyarsanız, potasyum miktarınızı düşürür ve tansiyonunuzu yükseltir.

Malzemeler:

Bir avuç içi kadar meyan kökü

iki litre soğuk su

ılık su

filtrelemek için bir tülbent

derin bir tencere veya kap

Başta meyan kökümüzü bir derin kap veya tencereye koyuyoruz. Ilık suyun yardımıyla süzüyoruz. Sonra 2 litre soğuk suyumuzu ilave ediyoruz ve 3 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Demledikten sonra bir filtre veya tülbent ile beraber karışımımızı süzüp buzdolabına koyuyoruz.

Misis Ayranı

Diğer Ayranlardan farklı olan bu ayranın farkı ne? Kremanın yumuşaklığına sahip bir Ayrandır, İçen tekrar bir bardak alıyor kesinlikle. Eğer Adana’ya uğrayacaksınız sizleri Misis ayran içmenizi tavsiye ederim!

Adres : Adana Ceyhan Yolu 25. Km. Misis Kavşağı (D400 Karayolu)01350 Adana

Mumbar

Görünüşü pek iştah açıcı olmasada aldanmamak lazımdır. Mumbarın lezzeti öyle ki yiyen tekrar yemek istiyor, resmen tiryaki olursunuz. Adana’ya uğrayıp Mumbar yemeden dönmeyin!

Kırkkat

Şırdan’nın farklı bir versyonu olan bu yemek, özelliği ise daha fazla sarılmasıdır. Kırkkat’ın Şırdan’dan daha sert olmasının nedeni budur. Kırkkat kırk kat sarılmaktadır ama lezzetini hiç kaybetmez.

Bici Bici

Adanaya tamamen özgü olan bu tatlı, nişasta muhallebisinden ve gül şerbetinden yapılmaktadır. Bu kadar tuzlu yemek gördükten sonra böyle iç çekici bir tatlı görmek şaşırta bilir. Adana bu tatlıyı buzlu servis eder, yazın hararetini alır.

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