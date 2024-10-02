11. Eker Run, 6 Ekim Pazar günü Bursa Eker Meydan’da gerçekleştirilecek. Parkur kontenjanları dolan 11. Eker I Run'da, çeşitli mesafelerde yapılan koşuların yanı sıra her yıl olduğu gibi Adım Adım ile birlikte iyilik peşinde koşulacak.BURSA (İGFA) - Merakla beklenen 11. Eker I Run Koşusu için geri sayım başladı. Spor, eğlence ve iyilik dolu bir hafta sonu geçirmek isteyen Bursalıların buluşacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü Bursa Eker Meydan’da düzenlenecek.

10 yıl boyunca elde ettiği deneyimlerle Türkiye'de koşu ekosisteminin önemli etkinlikleri arasına giren Eker I Run, 11. yılında da unutulmaz anlara sahne olacak.

Kapsayıcı bir programa sahip olan 11. Eker I Run'da; Uludağ'ın zirvesinden başlayan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı’nda önemli sporcular kıyasıya yarışacak. Uludağ Oteller Bölgesi'nin benzersiz atmosferinde 1.800 metre rakımda başlayan parkur, yokuş aşağıya doğru ilerlemesi ve yeşil doğayla bütünleşmesiyle fark yaratıyor. Eker Meydan’da ise 5K, 15K koşuları ile birlikte 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, Paten Yarışı ve Özel Sporcular Koşusu gerçekleştirilecek. Eker I Run’da, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurumsal şirketlerin koşu takımları da yarışacak. Ekip ruhunun ve dayanışmanın öne çıktığı kurumsal takımların mücadelesi, Eker I Run’a renk katacak. Yoğun ilgi gören 11. Eker I Run'da parkur kontenjanları doldu; son kayıtlarla geçen yılki 4 bin 500 sporcu rekorunun yenilenmesi ve üzerine çıkılması hedefleniyor.