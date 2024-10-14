Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bu yıl 11’incisi düzenlenen Eker I Run yarışmasına katıldı. Kampanyaya 21 Ekim’e kadar bağış yapılabilecek.BURSA (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Bursa Eker Meydan’da bu yıl 11’incisi düzenlenen Eker I Run’a katıldı.

Yarışa katılan 50'den fazla koşucu, TEGV'in "Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin" bağış kampanyasıyla çocukların hayallerine eğitimle destek olmayı hedefliyor.

"Yola Çık!" mottosuyla düzenlenen Eker I Run'a 13 farklı ülke ve 38 şehirden katılan koşucularla, 5 bin kişilik rekor bir katılım sağlandı.

KAMPANYALARDA İYİLİK YARIŞI 21 EKİM’E KADAR DEVAM EDİYOR

Eker I Run’da adımlar yardımseverlik için de atıldı. TEGV Bursa Öğrenim Birimi’nde daha fazla çocuğun nitelikli eğitim desteği alması için koşu kapsamında “Bir Çocuk Değişsin Türkiye Gelişsin” kampanyası başlatıldı. TEGV için bağış kampanyası yürüten koşucular adımlarını nitelikli eğitim desteğine dönüştürdü.

Koşu sona erdi ancak kampanyaya bağışlar devam ediyor. Eğitime destek olmak isteyenler “Bir Çocuk Değişsin Türkiye Gelişsin” kampanyasına 21 Ekim’e kadar bağış yapabilecek.

Kampanyayı incelemek ve bağış desteğinde bulunmak için https://ipk.adimadim.org/project/index?id=81756 adresi ziyaret edilebilir.