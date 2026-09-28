İnegöl’ün Hocaköy Mahallesi, yaklaşık 60 yıl önce gazetelere yansıyan dikkat çekici bir haberle yeniden gündemde.

17 Mayıs 1967 tarihli Bursa Haber ve Millet gazetelerinde, “İnegöl’de Hocaköy mıntıkasında petrol bulundu” başlığıyla yayımlanan haberde, bölgede petrol emaresi olduğu değerlendirilen siyah renkli bir maddeye rastlandığı bildirildi.

Gazete kupüründe yer alan bilgilere göre, Uludağ eteklerinde, Vahit Atacan’a ait arazide siyah ve asfalta benzeyen bir madde tespit edildi. Söz konusu madde üzerinde yapılan incelemenin ardından Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün (MTA) değerlendirmesine yer verildi.

Dönemin haberinde, MTA tarafından hazırlanan resmi yazıda bölgede “asfalt zuhurları niteliğinde madde” tespit edildiği belirtilirken, durumun petrol arama birimlerine bildirildiği aktarıldı.

Petrol iddiasının geçmişi 1925’e uzanıyor

Hocaköy çevresindeki petrol ihtimali ise yalnızca 1967 yılında gündeme gelmedi.

Arşiv kayıtlarına göre, 1925 yılında Lüksemburglu jeolog Dr. Lucius, Cumhuriyet Hükümeti adına Türkiye'nin farklı bölgelerinde jeolojik araştırmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında İnegöl ve çevresinde de incelemeler yapıldı.

Dr. Lucius tarafından İktisat Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğü'ne sunulan raporda, Hocaköy çevresindeki jeolojik yapıya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, bölgede ticari ölçekte petrol bulunma ihtimalinin düşük görüldüğü, ancak mevcut petrol izlerinin kaynağının belirlenebilmesi için daha kapsamlı bir jeolojik etüt yapılmasının tavsiye edildiği belirtiliyordu.

MTA arşivlerine de girdi

Dr. Lucius'un hazırladığı raporların daha sonraki yıllarda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün dokümantasyon arşivine aktarıldığı belirtiliyor.

Arşivlerdeki değerlendirmelerde, İnegöl'ün derin jeolojik yapısının araştırılmaya değer olduğu yönünde ifadeler bulunurken, bölgede kesin olarak ekonomik değere sahip bir petrol rezervi bulunduğuna ilişkin bir tespit yer almıyor.

1967’de manşet olmuştu

Bugün yeniden gün yüzüne çıkan 17 Mayıs 1967 tarihli gazete kupürü, İnegöl'ün petrol arama geçmişine dair dikkat çekici bir arşiv belgesi olarak öne çıkıyor.

1967 yılında gazetelerin “Hocaköy'de petrol bulundu” şeklindeki manşetleriyle duyurduğu gelişmenin, mevcut bilgiler ışığında kesinleşmiş bir petrol rezervinden ziyade bölgede tespit edilen petrol/asfalt nitelikli emarelerle ilgili olduğu anlaşılıyor.

Böylece Hocaköy'ün petrol hikâyesinin, 1925'teki jeolojik araştırmalardan 1967'deki gazete manşetlerine kadar uzanan yaklaşık 42 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıkıyor.