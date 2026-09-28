SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, Ocak 2027’de maaşlara yapılacak artışı bekliyor. Zam oranlarının belirlenmesinde yılın son aylarında açıklanacak enflasyon verileri etkili olacak. Uzmanlar ise yıl sonu enflasyon beklentilerine göre farklı zam senaryoları üzerinde duruyor.

ZAM ORANI ENFLASYONA GÖRE NETLEŞECEK

4A ve 4B kapsamındaki emeklilerin ocak ayında alacağı zam, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak.

EN DÜŞÜĞÜ 25 BİN 601 LİRAYA ÇIKACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 8,70 seviyesinde bulunuyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığının 25 bin 601 liraya çıkacağı öngörülüyor.

25 BİN 681 LİRAYA YÜKSELMESİ HESAPLANIYOR

Enflasyonun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 9,04 olması bekleniyor. Buna göre en düşük aylığın 25 bin 681 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Üçüncü senaryoda ise yıl sonu enflasyonu yüzde 29,6 olarak ele alınıyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,06'ya ulaşacak. En düşük aylığın 25 bin 921 liraya yükselmesi gündeme gelecek.

Memur emeklileri açısından da üç farklı hesaplama bulunuyor. Yüzde 28 enflasyon senaryosunda en düşük memur emekli aylığının 33 bin 631 liraya, yüzde 28,4 senaryosunda 33 bin 735 liraya, yüzde 29,6 senaryosunda ise 34 bin 53 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.Memur maaşlarında da artış yaşanacak. Mevcut hesaplamalara göre en düşük memur maaşının 75 bin 140 ile 76 bin 355 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Kesin rakamlar, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.