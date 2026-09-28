İran dini lideri Mücteba Hamaney, yayımladığı mesajda ABD ve İsrail’le yaşanan savaşın yanı sıra ülkesinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamaney, İran’ın karşıtlarının ülkeyi geçmişteki “aşağılanma dolu günlere” geri götürmek istediğini savundu.

Hamaney, geçmiş dönemi geri kalmışlık, dışa bağımlılık ve itibar kaybıyla tanımlarken, İran’ın bugün ilerleme, bağımsızlık ve saygınlık açısından farklı bir noktada olduğunu ileri sürdü. Ayrıca bazı çevrelerin İran’ı dünyanın önde gelen güçlerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

"UMMAN DENİZİ'NİN ÖTESİNE İLERLEYEMİYORLAR"

Hamaney, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik uyguladığı ablukaya da işaret ederek, "O günlerde İran'ın güneyindeki iki deniz, düşman güçlerinin cirit attığı yerlerdi. Ancak bugün cesur savaşçılar ve Hürmüz Boğazı'nın muhafızları tarafından aldıkları ağır darbeler nedeniyle Umman Denizi'nin ötesine ilerleyemiyorlar. Ne zaman böyle bir riski göze alsalar kendilerine zarar verdiler; çok yakında Umman Denizi de onlardan arınacak" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri, "Düşmanın sistemimizin toplumsal tabanını sürekli zayıflatmaya çalıştığı günler vardı. Ancak bugün toplumun farklı kesimleri, aralarındaki belirgin farklılıklara rağmen Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere meşru topraklarını korumak için harekete geçiyor" dedi.

"O GÜNLER GEÇMİŞTE KALMIŞTIR"

Hamaney, "Geçmiş ile bugün arasındaki bu karşılaştırma daha da genişletilebilir ancak aziz İran halkının bir hizmetkarı olarak ilan ediyorum ki, düşmanımızın geri dönmesini istediği o günler geçmişte kalmıştır ve bir daha asla tekrarlanmayacaktır" ifadelerini kullandı.