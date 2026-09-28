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Kaynak: En Son Haber

Kaynak: En Son Haber

50' Altay Bayındır'ın hatalı pasının ardından Cambiaghi soldan geldi ve topu Tonali'ye çıkardı. Tonali'nin şutu direkten döndü, dönen topu Esposito tamamladı. İtalya farkı yeniden 3'e çıkardı.

47' Paslaşarak çıkan A Milli Takımımızda Abdülkerim Bardakcı ileriye oynadı, Arda Güler topu geçti. Oğuz Aydın soldan Barış Alper Yılmaz'ı gördü, Barış da topu ağlara gönderdi!

27' İtalya, paslaşarak ceza sahamıza geldi. Ceza sahası içinde bomboş kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İtalya farkı 3'e çıkardı.

22' Ve top bir kez daha ağlarımızda! İtalya paslaşarak ceza sahasına geldi. Kayode'nin vuruşunda Altay Bayındır topu sektirdi, Frattesi dönen topu tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı

9' Kornerden gelen topu Zeki Çelik uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Bastoni, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ay-yıldızlılar, konuk ettiği İtalya'ya 4-1'lik skorla yenildi.

İngiliz hakem Michael Oliver’in düdük çaldığı ve Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan İtalya oldu.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımınız ile Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İtalya A Ligi 1. Grup ikinci hafta müsabakasında karşı karşıya geldi.

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