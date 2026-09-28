Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımınız ile Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İtalya A Ligi 1. Grup ikinci hafta müsabakasında karşı karşıya geldi.
İngiliz hakem Michael Oliver’in düdük çaldığı ve Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan İtalya oldu.
Ay-yıldızlılar, konuk ettiği İtalya'ya 4-1'lik skorla yenildi.
Maçtan Önemli Dakikalar
1' Maç başladı.
9' Kornerden gelen topu Zeki Çelik uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Bastoni, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
9’ Gol… Türkiye 0-1 İtalya (Bastoni)
22' Ve top bir kez daha ağlarımızda! İtalya paslaşarak ceza sahasına geldi. Kayode'nin vuruşunda Altay Bayındır topu sektirdi, Frattesi dönen topu tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı
22’ Gol… Türkiye 0-2 İtalya (Fratessi)
27' İtalya, paslaşarak ceza sahamıza geldi. Ceza sahası içinde bomboş kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İtalya farkı 3'e çıkardı.
27’ Gol… Türkiye 0-3 İtalya (Kayode)
İlk yarı sonucu: Türkiye 0-3 İtalya
46' İkinci yarı başladı.
47' Paslaşarak çıkan A Milli Takımımızda Abdülkerim Bardakcı ileriye oynadı, Arda Güler topu geçti. Oğuz Aydın soldan Barış Alper Yılmaz'ı gördü, Barış da topu ağlara gönderdi!
47’ Goool… Türkiye 1-3 İtalya (Barış Alper)
50' Altay Bayındır'ın hatalı pasının ardından Cambiaghi soldan geldi ve topu Tonali'ye çıkardı. Tonali'nin şutu direkten döndü, dönen topu Esposito tamamladı. İtalya farkı yeniden 3'e çıkardı.
50’ Gol… Türkiye 1-4 İtalya (F. Esposito)