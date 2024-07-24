Adıyaman'da bir şüphelinin evinde Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA)- Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda Y.Y. adlı şüpheli şahsın evinde arama yapıldı.

Aramada; 350 gr kubar esrar, 135 gr kenevir tohumu, 26 kök kenevir, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, Adıyaman'da halkın ve huzur güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini kaydetti.